Ações de fabricante chinesa de baterias CATL sobem 10% com incremento da IA
As ações da CATL dispararam depois de a maior fabricante mundial de baterias ter divulgado lucros acima do esperado, com forte procura por sistemas de armazenamento de energia, incluindo para centros de dados de inteligência artificial.
As ações da empresa chinesa listadas em Hong Kong subiram hoje até 9,7%, depois de a empresa ter divulgado um lucro líquido anual de 72,2 mil milhões de yuan (8,9 mil milhões de euros) na segunda-feira à noite, 42% superior ao de 2024 e acima das estimativas dos analistas. As suas ações na bolsa de Shenzhen subiram até 6,2%.
Os resultados destacam o peso da fabricante chinesa de baterias na transição mundial de sistemas de energia e transporte baseados em combustíveis fósseis para o elétrico, num momento em que as cadeias de abastecimento globais de petróleo e gás são abaladas pelo conflito no Médio Oriente.
As principais bolsas de Hong Kong e da China continental subiram hoje cerca de 1%, com a queda dos preços do petróleo após os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra no Irão terminaria "muito em breve".
A receita da CATL em 2025 foi 17% superior à do ano anterior, atingindo 423,7 mil milhões de yuan (52 mil milhões de euros), uma vez que as vendas de armazenamento de energia, incluindo para redes elétricas e centros de dados de IA, aumentaram 9% e as vendas no exterior aumentaram 18%.
A empresa afirmou que "nos mercados internacionais, o aumento da procura de energia por parte dos centros de dados e a necessidade de uma regulação flexível dos recursos" impulsionaram o crescimento das baterias para sistemas de armazenamento de energia.
A CATL, que angariou 5,3 mil milhões de dólares (661 milhões de euros) no ano passado numa cotação secundária em Hong Kong, anunciou na segunda-feira que planeia emitir até 40 mil milhões de yuan (quase 5 mil milhões de euros) em obrigações, à medida que continua a expandir os seus negócios internacionais, incluindo novas fábricas na Alemanha, Hungria, Indonésia e Espanha.
A receita com baterias para veículos elétricos aumentou 25% no ano passado, muito acima das estimativas de muitos analistas e em meio a expectativas de um ritmo mais lento de crescimento na China, o maior mercado de veículos elétricos do mundo, neste ano.
Embora a participação de mercado global do grupo em baterias para veículos elétricos tenha atingido um recorde de 39%, a empresa enfrenta desafios de longo prazo devido às medidas dos EUA para bloquear a China das cadeias de abastecimento norte-americanas.
A UE também está a desenvolver um quadro regulamentar para aumentar os componentes locais na fabricação, uma medida que ameaça corroer as margens das operações de baixo custo dos grupos chineses na região.
O banco Citi previu que as vendas da CATL crescerão 31% em 2026, com as vendas de baterias de armazenamento de energia a aumentarem 45% e as de baterias para veículos elétricos a aumentarem 27%.