Ações de fabricante chinesa de baterias CATL sobem 10% com incremento da IA

As ações da empresa chinesa listadas em Hong Kong subiram hoje até 9,7%, depois de a empresa ter divulgado um lucro líquido anual de 72,2 mil milhões de yuan (8,9 mil milhões de euros) na segunda-feira à noite, 42% superior ao de 2024 e acima das estimativas dos analistas. As suas ações na bolsa de Shenzhen subiram até 6,2%.

Os resultados destacam o peso da fabricante chinesa de baterias na transição mundial de sistemas de energia e transporte baseados em combustíveis fósseis para o elétrico, num momento em que as cadeias de abastecimento globais de petróleo e gás são abaladas pelo conflito no Médio Oriente.

As principais bolsas de Hong Kong e da China continental subiram hoje cerca de 1%, com a queda dos preços do petróleo após os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra no Irão terminaria "muito em breve".

A receita da CATL em 2025 foi 17% superior à do ano anterior, atingindo 423,7 mil milhões de yuan (52 mil milhões de euros), uma vez que as vendas de armazenamento de energia, incluindo para redes elétricas e centros de dados de IA, aumentaram 9% e as vendas no exterior aumentaram 18%.

A empresa afirmou que "nos mercados internacionais, o aumento da procura de energia por parte dos centros de dados e a necessidade de uma regulação flexível dos recursos" impulsionaram o crescimento das baterias para sistemas de armazenamento de energia.

A CATL, que angariou 5,3 mil milhões de dólares (661 milhões de euros) no ano passado numa cotação secundária em Hong Kong, anunciou na segunda-feira que planeia emitir até 40 mil milhões de yuan (quase 5 mil milhões de euros) em obrigações, à medida que continua a expandir os seus negócios internacionais, incluindo novas fábricas na Alemanha, Hungria, Indonésia e Espanha.

A receita com baterias para veículos elétricos aumentou 25% no ano passado, muito acima das estimativas de muitos analistas e em meio a expectativas de um ritmo mais lento de crescimento na China, o maior mercado de veículos elétricos do mundo, neste ano.

Embora a participação de mercado global do grupo em baterias para veículos elétricos tenha atingido um recorde de 39%, a empresa enfrenta desafios de longo prazo devido às medidas dos EUA para bloquear a China das cadeias de abastecimento norte-americanas.

A UE também está a desenvolver um quadro regulamentar para aumentar os componentes locais na fabricação, uma medida que ameaça corroer as margens das operações de baixo custo dos grupos chineses na região.

O banco Citi previu que as vendas da CATL crescerão 31% em 2026, com as vendas de baterias de armazenamento de energia a aumentarem 45% e as de baterias para veículos elétricos a aumentarem 27%.