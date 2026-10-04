Acompanhamento da Administração Pública, presidente do Tribunal de Contas afirma: "o tribunal não pode sair de cena"

Aoa presidente do Tribunal de Contas defende que ae que, mesmo reforçando os sistemas de controlo interno, isso não dispensa o controlo externo: "", conclui.No programa da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Filipa Urbano Calvão, admite que, se for necessário,da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas em discussão no Parlamento.Urbano Calvao considera que se se retira um controlo preventivo entãoe não apenas ao nível das recomendações.O Tribunal de Contase a presidente do Tribunal de Contas(PRR).

Filipa Urbano Calvão considera que não é possível ter uma "fotografia exata" das contas do Estado. Diz mesmo que o Estado não está a dar um bom exemplo ao país.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.

