Acordo. China corta para metade exportação de carros elétricos para União Europeia

A China comprometeu-se a exportar menos carros elétricos e híbridos para a Europa. É um dos pontos do acordo alcançado pela Comissão Europeia em Pequim depois de meses de negociações para diminuir o déficit comercial da União com a China.



“Chegámos a um entendimento comum para moderar a exportação chinesa de veículos híbridos e híbridos plug-in para a União Europeia. Isto abre a perspetiva de reduzir a exportação da China em mais de metade. Provavelmente já viram que houve uma reação positiva por parte da indústria automóvel na Europa. Pelas afirmações, vejo claramente que o acordo que alcançámos supera as expectativas”.



Maros Sfecovic diz que foi ainda possível alcançar novos acordos sobre matérias-primas e terras raras.



“Para melhorar o acesso ao mercado chinês para uma série de produtos da UE. Estes produtos variam desde peças de automóveis a azeite e alimentos totalizando quase 4 mil milhões de euros em valor de exportação atual o que trará pelo menos 225 milhões de euros em poupança fiscal. E também chegámos a um entendimento comum para facilitar ainda mais o licenciamento de exportação da China para terras raras e ímanes permanentes".



O Comissário garante que ainda há muito a fazer e negociar porque o défice comercial é um enorme desafio para a União Europeia, sentido em todos os Estados-Membros, é insustentável e exige um caminho credível para o reequilíbrio.



“Dito isto, isto está longe de ser o fim. É um primeiro passo crucial, mas apenas um primeiro passo no processo de reequilíbrio. Gostaria de destacar alguns elementos muito importantes. O primeiro é que, pela primeira vez, a China aceitou moderar as suas exportações sem passar pela fase de tensão comercial anterior, e eu aprecio muito isso”.



Este acordo deve agora ser analisado pelos Chefes de Estado e de Governo na próxima reunião de quinta e sexta-feiras.

