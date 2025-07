Acordo comercial entre EUA e Indonésia prevê compra de 50 aviões da norte-americana Boeing

Donald Trump escreveu, sem dar mais pormenores, que muitos desses aviões seriam do modelo 777, o jato de dois corredores do construtor americano, cuja última versão - o programa 777X - ainda não foi certificada pela FAA, a autoridade reguladora americana, apesar de a sua entrada em serviço estar inicialmente prevista para 2020.

O Presidente dos Estados Unidos já tinha anunciado também na sua rede social Truth, ter alcançado um acordo comercial com a Indonésia, que poderá permitir ao país do Sudeste Asiático evitar que lhe sejam impostas tarifas superiores ao limite mínimo de 10% imposto por Washington.

"Grande acordo, para todos, acaba de ser alcançado com a Indonésia. Negociei diretamente com o seu muito respeitado Presidente", publicou inicialmente Trump, sem dar mais pormenores sobre a natureza do acordo assinado.

Mas antes de deixar a Casa Branca, declarou à imprensa que o arquipélago "daria [aos Estados Unidos] acesso total" ao seu mercado interno, sem a mínima taxa alfandegária, enquanto os produtos indonésios seriam taxados a 19% quando entrassem nos Estados Unidos.

Trump sublinhou igualmente a importância do cobre produzido pela Indonésia, numa altura em que o Presidente norte-americano pretende introduzir tarifas setoriais sobre este metal.

Numa nova mensagem publicada mais tarde no Truth Social, o Presidente dos EUA especificou que o acordo inclui a aquisição pela Indonésia de cinquenta aviões do construtor americano Boeing.

Em 08 de julho, a Indonésia comprometeu-se a importar mais produtos agrícolas e petróleo americanos, numa tentativa de suavizar a posição de Washington e evitar um aumento acentuado dos direitos aduaneiros sobre os seus produtos.

Trump tinha ameaçado Jacarta com uma sobretaxa aduaneira de 32% se não fosse assinado um acordo comercial até 01 de agosto.

O ministro indonésio da Economia, Arlangga Hartarto, deslocou-se a Washington para negociar o acordo no início de julho, anunciando que iria comprar produtos agrícolas e petróleo americanos, sem especificar o montante dessas compras.

No entanto, acabou por indicar que as empresas indonésias se comprometeriam a gastar um total de 34 mil milhões de dólares.

Até à data, os EUA apenas tinha anunciado dois acordos, com o Reino Unido e o Vietname, embora a Casa Branca tenha afirmado ser capaz de assinar até 90.

Desde o início de julho, cerca de vinte países receberam uma carta da Casa Branca anunciando a imposição de direitos aduaneiros entre 20% e 40% para a maioria dos países, e 50% para os produtos brasileiros. Estas sobretaxas serão aplicadas a partir de 01 de agosto.

No domingo, a Indonésia também assinou um "acordo político" com a União Europeia (UE) para aliviar as barreiras comerciais, a conclusão de negociações, iniciadas em 2016, tem como objetivo de aumentar o comércio e o investimento de ambas as partes.