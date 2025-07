Acordo é melhor do que guerra comercial com EUA

Feitas as contas, garantiu hoje Sefcovic, "tenho 100% de certeza que este acordo é melhor do que uma guerra comercial com os EUA".

"Se eu tivesse de resumir este acordo UE-EUA numa frase, diria que traz uma estabilidade renovada e abre a porta à colaboração estratégica", referiu ainda o comissário, em conferência de imprensa, um dia depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente dos Estados unidos, Donald Trump, terem fechado na Escócia (Reino Unido) um acordo que prevê a taxa de 15% sobre produtos europeus e o compromisso da UE sobre a compra de energia norte-americana no valor de 750 mil milhões de dólares (643 mil milhões de euros) e o investimento de 600 mil milhões (514 mil milhões de euros) adicionais, além de aumentar as aquisições de material militar.

O acordo, explicou Sefcovic, inclui a proposta de uma "aliança metalúrgica", para gerir o aço, o alumínio e o cobre, com contingentes pautais e tratamento preferencial e inclui igualmente aquisições estratégicas de chips de energia e de inteligência artificial para reforçar a competitividade tecnológica.

O comissário para o Comércio sublinhou também que o executivo comunitário (que tutela a política comercial europeia) fez tudo para manter os 27 Estados-membros informados a cada passo das negociações.

Os EUA e os países da UE trocam diariamente cerca de 4,4 mil milhões de euros em bens e serviços.