"Acordo modernizado" entre UE e México elimina tarifas que persistiam a produtos agroalimentares

Segundo a informação disponibilizada pelo executivo comunitário, o "acordo modernizado" com o México, que existe desde 2000, vai "eliminar os encargos aduaneiros restritivos restante às exportações agroalimentares" para o país que é "um dos mais antigos parceiros e o segundo maior parceiro comercial na América Latina".

Neste acordo estão incluídos o queijo, as carnes de frango e porco, massa, maçãs, geleias e também o chocolate e o vinho.

"Remover estas tarifas, que de momento são de até 10% em certas exportações da UE, vai fazer com que os produtos da União Europeia sejam bastante mais competitivos no México", acrescentou a Comissão Europeia, revelando que também vai fazer com que seja "mais rápido e mais barato" para os exportadores agroalimentares do bloco político-económico europeu vender no México.

Em simultâneo, o acordo tem em conta a "proteção de imitação de 568 produtos alimentares e bebidas europeias tradicionais e de alta qualidade".

Face à escassez em alguns países e cada vez maior procura, a UE também conseguiu assegurar o "acesso a matérias-primas críticas", principalmente o fluoreto de cálcio, comummente conhecido como fluorite, que é utilizado na cerâmica, na indústria siderúrgica e para a construção de baterias.