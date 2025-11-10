Economia
Acordo no Senado norte-americano para pôr fim à paralisação do Governo
Democratas e republicanos chegaram no domingo a acordo no Senado, o que permitirá pôr fim à mais longa paralisação do Governo dos Estados Unidos, segundo fontes contactadas por vários órgãos de comunicação norte-americanos.
O acordo inicial foi negociado pelos senadores democratas Angus King, Jeanne Shaheen e Maggie Hassan e vários senadores republicanos, segundo divulgou a publicação Politico.
A paralisação do Governo começou em 01 de outubro devido à ausência de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o novo orçamento federal que permitisse financiar as operações governamentais.
