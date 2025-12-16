Acordo UE-Mercosul. Parlamento Europeu aprova reforço de salvaguardas para o setor agrícola

Proposta pela Comissão Europeia, a medida foi aprovada em plenário, em Estrasburgo, com 431 votos favoráveis, 161 contra e 70 abstenções.

O acordo EU-Mercosul, que abrange cerca de 700 milhões de pessoas, já prevê a proteção dos interesses dos agricultores, mas não existe ainda uma regulamentação para a aplicação dessas salvaguardas na União Europeia.





Este acréscimo nas salvaguardas bilaterais, reforça a monitorização do mercado da UE, em caso de aumento das importações da América Latina, admitindo a suspensão temporária das reduções de tarifas em caso de perturbações substanciais.

Esta particularidade poderá vir a criar conflitos entre os países que integram o acordo e atrasar ainda mais as negociações que decorrem há 25 anos.

O pacote de decisões, aprovado pelo Parlamento Europeu, contempla ainda outras alterações.





A Comissão Europeia procura monitorizar regularmente as importações de “produtos agrícolas sensíveis ao abrigo do acordo”.





Inicialmente, a proposta previa relatórios semestrais, mas o Parlamento decidiu que esses relatórios devem ser apresentados a cada três meses.

no contexto do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).O projeto de lei visa proteger os produtores europeus contra “qualquer aumento prejudicial” das importações agrícolas vindas dos países sul-americanos.Celebrado em 2024, após anos de negociações, o Acordo de Parceria UE-Mercosul carece ainda de uma aprovação final., ao contrário das garantias previamente aprovadas pelos Estados-membros.Além disso, alterou os critérios que desencadeiam medidas de proteção ao aumento de importações: antes, o executivo comunitário só iniciaria uma investigação se as importações crescessem 10 por cento por ano; agora, o inquérito deve ser iniciado se houver um aumento médio de cinco por cento num período de três anos. O objetivo é que as salvaguardas possam ser aplicadas mais rapidamente.Seguindo a mesma lógica,. A proposta inicial apontava para o dobro da periodicidade em ambos os casos.De acordo com a Comissão Europeia, citada pelo Jornal ECO, estas modificações “proporcionam um nível adicional de segurança aos agricultores da UE” e permitem “agir de forma rápida e eficaz”.. Se forem bem sucedidas, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, viaja até ao Brasil para a assinatura do acordo UE-Mercosul este sábado, dia 20 de dezembro.