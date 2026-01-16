Acordo UE-Mercosul. Uma mensagem poderosa de "maior mercado do mundo", diz Ursula

"O Acordo UE-Mercosul envia uma mensagem poderosa. Diz: bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta", enfatizou Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro, ao lado do chefe de Estado do Brasil, Lula da Silva, um dos principais impulsionadores para que o acordo fosse finalmente concretizado mais de 25 anos depois.

Num encontro no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que não contou com a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa, devido ao cancelamento de um voo, a líder europeia sublinhou que o acordo que será assinado sábado representa "a força da amizade e da compreensão entre povos e regiões separados por oceanos" e que é desta forma que se cria "prosperidade real, uma prosperidade partilhada".