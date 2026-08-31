Açores asseguram cumprimento integral do plano com 918 ME investidos

"Ultrapassámos claramente os valores iniciais. Como é sabido, tínhamos 580 milhões de gestão da região e 117 milhões de gestão nacional, as chamadas agendas mobilizadoras. Na verdade, a execução regional foi de 725 [milhões de euros] e as agendas mobilizadoras foram mais do que ultrapassadas, com 193 milhões captados pelo tecido empresarial dos Açores de avisos nacionais", afirmou o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas.

O governante do executivo PSD/CDS/PPM falava aos jornalistas em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, à margem de uma reunião com os gestores de investimento do PRR-Açores, para fazer um balanço dos marcos e metas cumpridos.

No total, entre o montante gerido pela região e as verbas do PRR nacional captadas pelas empresas açorianas, os Açores somam 918 milhões de euros, mais 221 do que os 697 milhões inicialmente previstos.