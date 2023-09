Açores batem recorde de passageiros desembarcados em aeroportos em agosto

"Em agosto de 2023 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 285.023 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 9,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se numa publicação sobre transportes aéreos, disponível na página da Internet do SREA.

O número de desembarques por via aérea registado na região em agosto é o mais elevado nesse mês, superando o valor de 2022 (259.916), que já tinha batido o recorde de 2019 (220.376), de acordo com os dados disponíveis na página do SREA, desde 1986.

Foi entre os passageiros provenientes de voos interilhas que se registou o maior número de desembarques, com 137.670 viajantes.

Ainda assim, esta tipologia foi a que menos cresceu face a agosto de 2022, com uma variação de 6,5%.

Os passageiros de voos internacionais aumentaram 20,5% em comparação com o período homólogo, verificando-se um total de 43.391 desembarques.

Já os passageiros com origem noutras regiões do território nacional (continente e Madeira) atingiram os 103.962, mais 9,8% do que em agosto de 2022.

Segundo o SREA, todas as ilhas do arquipélago apresentaram variações homólogas mensais positivas no desembarque de passageiros, em agosto, ainda que a Graciosa tivesse um crescimento de 0,1%, com apenas mais quatro passageiros do que em agosto de 2022.

São Miguel foi a ilha que registou a maior subida (12,1%), seguindo-se Santa Maria (9,4%), Flores (9,3%) e Pico (8,7%).

O Corvo verificou um crescimento de 7,4%, São Jorge de 7%, a Terceira de 6,7% e o Faial de 5,1%.

Quanto ao número de passageiros embarcados, em agosto, ascendeu aos 293.436, mais 9,1% do que no período homólogo.

Os passageiros embarcados provenientes de voos interilhas cresceram 5,9%, os de voos do continente e da Madeira 9,5%, e os de voos internacionais 18,1%.