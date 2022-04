Açores com apoio para compensar táxis e autocarros

Na resolução, o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) considera "de inegável interesse público evitar que o aumento exponencial do preço dos combustíveis seja compensado pelos agentes do setor dos transportes públicos de passageiros", através do "aumento significativo dos preços".

O apoio, "pago de uma só vez", prevê a atribuição de 190 euros por cada táxi licenciado e de 1.050 euros por cada veículo pesado de passageiros.

Segundo a publicação, os apoios foram "calculados com base num valor de 10 cêntimos por litro, assumindo consumos de 380 litros por mês, no táxi, e de 2100 litros por mês, nos autocarros, tendo por referência o período entre 01 de novembro de 2021 e 31 de março de 2022".

As candidaturas estão abertas até dia 30.

O Governo dos Açores acrescenta que a medida vai ser suportada pelo Fundo Regional dos Transportes Terrestres e pelo Instituto Público Regional, sendo que os "encargos não podem exceder" os 100 mil euros destinados aos táxis e os 360 mil euros para os veículos pesados.

"O preço dos combustíveis, aliados às dificuldades acrescidas, decorrentes da pandemia provocada pela doença covid-19, bem como das medidas públicas adotadas no seu combate, têm causado constrangimentos na recuperação económica do setor dos transportes públicos de passageiros", lê-se na resolução.

O preço por litro do gasóleo aumentou este mês nos Açores 14,8 cêntimos e o da gasolina 95 14,6 cêntimos.

Nos Açores, os preços dos combustíveis são atualizados no primeiro dia de cada mês.