Açores com reforço da promoção turística em 2027 para 17,2 milhões de euros

"No domínio da promoção turística, será reforçada a divulgação internacional do Destino Açores, com enfoque em mercados estratégicos e em segmentos de maior valor acrescentado, incentivando iniciativas que aumentem a procura ao longo de todo o ano, a permanência média dos visitantes e a despesa turística", lê-se nos documentos a que a agência Lusa teve acesso.

Na anteproposta de Orçamento para 2027, o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) inscreve cerca de 17,2 ME para a "promoção e desenvolvimento sustentável do destino Açores" e destaca a importância do setor que "representa 17,2% do emprego regional".

No Orçamento para 2026, o Governo dos Açores destinou 8,9 ME para a "promoção e desenvolvimento turístico".

O investimento previsto para o próximo ano é detalhado com ações de "promoção sustentável", "informação turística", participação em feiras, viagens educacionais, materiais promocionais, participação institucional em ações de promoção, incentivos a entidades externas e promoção através de eventos.

"A especialização produtiva dos Açores evidencia a crescente relevância do turismo na geração de valor, a par da importância estrutural do setor primário e do comércio na economia regional", lê-se nos documentos.

Ao nível dos transportes, o Governo Regional define como "prioridade" garantir a "mobilidade de pessoas e mercadorias, dentro e fora da região" e promete manter o "investimento na modernização das infraestruturas aeroportuárias regionais".

"O Governo continuará a assegurar medidas fundamentais para a mobilidade dos residentes, nomeadamente a Tarifa Açores, o Passe Açores 9 Ilhas e as Obrigações de Serviço Público (OSP) nas ligações interilhas. Será igualmente iniciada a execução do novo contrato de OSP, com um modelo de operação mais ajustado às especificidades e necessidades de cada ilha", detalha.

Entre as intervenções previstas para os aeroportos, o Governo dos Açores destaca o "processo de expropriação dos terrenos envolventes ao aeródromo da Graciosa, a "entrada em serviço de novas viaturas de combate a incêndios" no Pico, São Jorge e Graciosa e o "desenvolvimento do processo de ampliação" da pista do Pico.

Já nas infraestruturas portuárias, segundo as antepropostas de Plano e Orçamento, serão "concretizados investimentos estruturantes", como o novo porto das Lajes das Flores, a proteção da orla costeira do Cais do Pico, a requalificação do terminal do porto da Praia da Vitória, a reabilitação do edifício do porto das Pipas e a "modernização do porto comercial da Horta".

A 09 de setembro, a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores defendeu após uma reunião com o Governo Regional um "maior investimento na promoção" do destino e uma alteração na estratégia de captação de rotas para o Plano e Orçamento da região para 2027.

As reivindicações do setor empresarial acontecem numa altura em que as dormidas estão a cair há 11 meses consecutivos na região.

A discussão e votação do Plano e Orçamento dos Açores para 2027 vai acontecer em novembro na Assembleia Legislativa Regional, na cidade da Horta, na ilha do Faial.

Antes de dar entrada na Assembleia Regional, as antepropostas são enviadas para os Conselhos de Ilha e para o Conselho Económico e Social dos Açores para a emissão de parecer.