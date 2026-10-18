Açores distinguidos com prémio de Melhor Destino de Aventura da Europa 2026

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), a distinção reconhece a "singularidade do território açoriano, a qualidade das experiências disponibilizadas aos visitantes e o trabalho contínuo dos agentes públicos e privados na valorização sustentável do destino".

"Este é mais um importante reconhecimento internacional da qualidade da oferta turística dos Açores e do caminho que a região tem vindo a percorrer na afirmação de um modelo de desenvolvimento turístico assente na sustentabilidade, na autenticidade e na valorização dos recursos naturais", afirma a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, citada na nota.

Para a governante, o prémio constitui igualmente um "importante instrumento de promoção internacional", contribuindo para aumentar a notoriedade dos Açores junto dos mercados emissores, reforçar a confiança dos visitantes e consolidar o posicionamento competitivo da região num segmento turístico de elevado valor acrescentado.

Com esta distinção, os Açores "fortalecem o seu posicionamento como destino de aventura, oferecendo experiências autênticas, em harmonia com a natureza e disponíveis ao longo de todo o ano", lê-se.

O executivo recorda que os Açores contam já com um "percurso assinalável nos World Travel Awards, tendo recebido esta distinção europeia em diferentes ocasiões, bem como o prémio de Melhor Destino de Aventura do Mundo".

Estes reconhecimentos "têm contribuído para consolidar a reputação internacional do arquipélago como destino privilegiado para atividades em contacto com a natureza", sublinha.

De acordo com a nota, o prémio de Melhor Destino de Aventura da Europa 2026 "está em linha" com os objetivos do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores, o PEMTA 2030, "que identifica o produto Natureza - Terra e Mar como principal eixo diferenciador do destino".

O plano estabelece como prioridades o reforço da notoriedade internacional, a valorização da experiência turística, a qualificação da oferta e a afirmação dos Açores como destino sustentável de referência mundial.

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores felicita os profissionais, as empresas, as associações, as autarquias e as demais entidades da região que contribuem diariamente "para a excelência da oferta turística açoriana e para a projeção internacional do destino".