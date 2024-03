Açores eleitos melhor Destino de Aventura da Europa

O título foi atribuído, na quarta-feira, em Berlim, na Alemanha, na gala apelidada de "Óscares do Turismo", de acordo com um comunicado de imprensa da Visit Azores, entidade responsável pela promoção externa dos Açores.

A associação refere que se trata do "quarto título europeu desde 2020", já que o galardão veio para o arquipélago também em 2021 e em 2022 e no início de dezembro o arquipélago foi também votado como o Melhor Destino de Aventura do Mundo, prémio recebido na cerimónia dos World Travel Awards, no Dubai.

A Visit Azores sublinha que o título de Melhor Destino de Aventura da Europa "solidifica a posição única deste arquipélago como um verdadeiro paraíso para os amantes de experiências emocionantes e inesquecíveis".

"Este título volta a reforçar a posição das ilhas açorianas não apenas como um local de beleza natural excecional, mas também como um destino de eleição para aqueles que procuram experiências verdadeiramente extraordinárias no vasto mundo do turismo de aventura", é referido ainda na nota divulgada.

Os prémios também se estenderam à companhia aérea açoriana SATA, que venceu as categorias Europe`s Leading Airline to North America e Europe`s Leading Regional Air.

Para o diretor executivo da Visit Azores, Luis Capdeville, a associação e a SATA "têm trabalhado em conjunto na promoção e no aumento da notoriedade do destino Açores, resultando no reconhecimento das entidades com a atribuição destes prémios".