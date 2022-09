Active Space Technologies com mais de dois milhões de horas dedicadas ao espaço

"Muitos podem pensar que isto do espaço é um desperdício de dinheiro, mas na verdade tem aplicações, no dia-a-dia, que grande parte das pessoas desconhece", defendeu Ricardo Machado, diretor-geral da Active Space Technologies, fundada em 2004.

O engenheiro aeroespacial entrou para a Active Space Technologies em 2018, na altura para liderar o Departamento do Espaço, passando em 2020 a diretor-geral, pouco depois desta empresa ter integrado o Grupo Bel.

"Esta é uma área que tem crescido imenso nos últimos quatro ou cinco anos. Somos de longe a primeira na área do espaço, que se constrói com `heritage`, com experiência", evidenciou.

Ao longo dos seus 18 anos de existência, esta empresa já integrou cerca de 30 missões, maioritariamente da Agência Espacial Europeia (ESA), ao desenvolver e fabricar componentes à medida e com grande grau de precisão para satélites.

Estes componentes são desenhados, fabricados e sujeitos a vários testes de qualidade, precisão e resistência, a partir do Parque industrial do Taveiro, em Coimbra, onde estão instalados os dois edifícios da Active Space Technologies.

"Cada missão é uma missão. Com isto quero dizer que as estruturas que construímos são à medida e só servem para aquela missão, para aquele propósito", esclareceu Filipe Castanheira, que é, desde 2016, o responsável pelo desenvolvimento da área do negócio do espaço, que tem a vertente institucional (observação da terra e ciência) e a vertente comercial (`new space`).

À agência Lusa, assegurou que o espaço institucional terá uma enorme importância para a empresa nos próximos anos.

"Estes projetos têm longa duração, o que nos permite fazer um planeamento e saber que temos trabalho para três ou quatro anos. No entanto, estamos sempre a atacar novas lides e esperamos ter mais algumas nos próximos tempos", destacou.

Das diversas missões que integram, Filipe Castanheira destacou o Copernicus, um programa de observação da Terra da União Europeia, que analisa o planeta e o seu ambiente em benefício de todos os cidadãos europeus. Oferece serviços de informação baseados na observação da Terra por satélite e dados `in situ` (não espaciais).

Cofinanciada pela Agência Espacial Europeia e pela União Europeia, esta missão alocou 3,2 milhões de euros para a empresa portuguesa desenvolver componentes para satélites.

"O Copernicus é a missão mais relevante para os próximos anos, uma vez que os dados dos satélites são usados na navegação marítima e aérea, na ciência, vigilância, controlo de segurança e telecomunicações. A título de exemplo, todos os barcos e aviões do mundo são cobertos em tempo real", evidenciou.

A mais-valia da Active Space Technologies, que contabiliza meia centena de trabalhadores, "reside no seu `know-how`, nas instalações brutais e numa equipa muito bem preparada".

"Vamos contratar mais cinco pessoas, para fazer face aos projetos que vão entrar para esta empresa, que, para além do espaço, tem também a área da automação. No fundo, são áreas complementares", apontou o diretor-geral da empresa.

A área da automação foi repensada em 2020 e é a área com que contam aumentar a faturação, graças ao portfólio de produtos que já possuem, entre os quais quatro modelos de AGV - Automated Guided Vehicles.

A Active Space Technologies registou uma faturação de 3,2 milhões de euros no ano passado, estimando acabar o ano de 2022 com uma faturação de 3,5 a 3,8 milhões de euros.

"Em 2025, contamos chegar aos cinco milhões de euros. Estamos a construir um robot, que é uma nova geração dos AGV, com inteligência artificial, que, para além de carregar peso, tem a possibilidade de ter uma torre de desinfeção de hospitais ou espaços logísticos", revelou.

Este robot, financiado a 100% com capital do Grupo Bel, foi pensado na pandemia, pelo departamento de inovação, precisamente para diversificar o portfólio dos produtos da empresa.

"Está em fase de testes e contamos apresentá-lo brevemente", concluiu.