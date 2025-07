Acumular `chairman` e CEO "não seria o melhor" para a companhia, diz Luís Rodrigues

"Com o anúncio público do processo de privatização e com tudo o que este vai exigir, naturalmente um processo complexo e longo, não seria o melhor para a TAP que a acumulação [de cargos] se mantivesse inalterada", afirmou Luís Rodrigues, numa nota interna, a que a Lusa teve acesso.

O responsável, que assumiu a liderança da TAP em abril de 2023, após a exoneração de Christine Oumières-Widener (CEO) e Manuel Beja (`chairman`) pelo então governo do PS, vai continuar a ser diretor responsável (`accountable manager`) e presidente executivo da companhia aérea, mas a presidência do Conselho de Administração passa para as mãos de Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do governo liderado por Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP).

Luís Rodrigues explicou que a acumulação dos três cargos se deveu a "circunstâncias excecionais", num período que coincidiu com a segunda parte do Programa de Reestruturação da TAP, aplicado no âmbito da intervenção pública de 3,2 mil milhões de euros, para salvar a companhia das dificuldades causadas pela pandemia de covid-19.

O presidente executivo deu as boas-vindas a Carlos Oliveira, com quem a equipa terá "toda a disponibilidade para trabalhar", considerando que o novo `chairman`, com o seu "extenso currículo", "certamente trará valor à companhia".

O Governo anunciou, na quinta-feira, a aprovação do decreto-lei que marca o início do processo de privatização da TAP, prevendo a abertura de até 49,9% do capital social da companhia aérea a privados, dos quais 5% reservados a trabalhadores.