AdC lança inquérito aos bancos para avaliar limitações à concorrência no setor

Segundo a informação, a consulta ao mercado tem por objetivos identificar dificuldades na comparação de produtos bancárias, dificuldades na contratualização de produtos bancárias e dificuldades na mudança de clientes entre bancos, assim como eventuais barreiras e limitações da concorrência no setor financeiro.

Com esta consulta, diz a AdC que quer definir medidas para ultrapassar os problemas que venham a ser identificados no setor.

"A banca a retalho é um setor propenso a barreiras à mobilidade, dadas as potenciais dificuldades na pesquisa e na comparação dos diferentes produtos bancários e/ou financeiros, bem como potenciais dificuldades no processo de mudança de conta. Em situações em que os bancos têm uma base de clientes pouco móvel, a pressão concorrencial é mais reduzida e os incentivos dos bancos para aumentar a remuneração dos depósitos serão mais reduzidos", lê-se no comunicado da AdC no seu portal na Internet.

Especificamente os juros dos depósitos, a AdC considera que as taxas dos novos depósitos a prazo até um ano de particulares, em Portugal, "mantêm-se menos atrativas do que a média da zona euro e as ofertas de depósitos a prazo são particularmente menos atrativas no caso dos cinco principais bancos".

O presidente da Autoridade da Concorrência é esta tarde ouvido no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças.