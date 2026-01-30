Administração da JJW Portugal destituída e `sheikh` perde controlo das sociedades no país

Para a administração da JJW Portugal foi nomeado um administrador provisório, segundo uma certidão permanente publicada online, que, em conjunto com outras consultadas pela Lusa, mostram a situação no grupo, com a nomeação de várias novas administrações, em substituição das lideradas pelo `sheik`.

Al Jaber, que detinha em Portugal, através da sociedade JJW Limited - que a justiça portuguesa reconheceu estar em liquidação em novembro de 2024 -, os hotéis Penina e Dona Filipa, no Algarve, entre outros, tinha visto recentemente a justiça austríaca concluir a venda do Grand Hotel Wien, após um processo de insolvência.

O negócio, segundo a imprensa austríaca, foi aprovado por decisão do Tribunal Comercial de Viena no final do outono passado, mas a proprietária insolvente interpôs recurso.

A venda está agora concluída, estando o funcionamento a longo prazo garantido, informaram os advogados envolvidos.

Esta decisão segue-se a outra, por parte da justiça britânica, na qual foi condenado a pagar uma indemnização de 67 milhões de euros, noticiou, em novembro de 2025, o Jornal Económico.

Em Portugal, o investidor entrou já há vários anos, mas a partir de 2020 foram noticiados problemas, com o Jornal de Negócios a dar conta de atrasos em salários e dívidas.

De acordo com um edital publicado no Citius, em 2024, a JJW Limited (`in liquidation`), sociedade constituída ao abrigo das leis de Guernsey, requereu "o reconhecimento, em Portugal, da decisão que, em 31 de julho de 2020, determinou a dissolução forçada e entrada em processo de liquidação (`compulsory winding up`)" desta sociedade, o que é "equivalente a um processo de insolvência".

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa reconheceu a "decisão proferida, em 31 de julho de 2020, pelo Tribunal Real da Ilha de Guernsey, que determinou a dissolução forçada e entrada em processo de liquidação (`compulsory winding up`)" da sociedade.

A JJW está envolvida em alguns processos em Portugal, segundo revelam pesquisas na Internet, mas não é possível perceber qual o desfecho, em território nacional, destas ações.

O grupo já perdeu ações no Reino Unido e Áustria e tem ainda presença no mercado francês.