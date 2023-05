Administração da RTP congratula-se com acordo alcançado com sindicatos para salários

Na sexta-feira, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) tinha anunciado que os sindicatos representativos dos trabalhadores da RTP tinham chegado a acordo com a empresa para aumentos salariais diferenciados, entre 30 e 80 euros.

"O Conselho de Administração da RTP congratula-se com o facto de ter sido possível chegar a acordo com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores da RTP, acerca da atualização salarial em 2023", refere a empresa, em comunicado.

"Após um esforço intenso ao longo dos últimos meses e um grande sentido de responsabilidade de todas as partes, foi possível definir os aumentos diferenciando o montante das atualizações em três escalões, beneficiando os trabalhadores com níveis salariais mais baixos", prossegue a administração da RTP.

O acordo vai permitir os seguintes aumentos na tabela salarial: "acréscimo de 80 euros até ao nível salarial 14; acréscimo de 70 euros do nível salarial 15 até ao nível salarial 47; acréscimo de 30 euros do nível salarial 47 - A até ao nível salarial 54".

Além disso, foi igualmente decidido "atribuir um segundo subsídio de refeição, em valor igual ao do primeiro, aos trabalhadores que prestem 11 ou mais horas de serviço efetivo".

Os aumentos "serão pagos em maio com retroativos a janeiro", adianta a administração liderada por Nicolau Santos.

"Face ao congelamento da CAV [Contribuição para o Audiovisual], este acordo significa um esforço económico e financeiro significativo para a RTP, obrigando-nos a conseguir ganhos de eficiência noutras áreas", salienta a administração.

Em fase de "grandes transformações para o Serviço Público de Média, o acordo alcançado com os sindicatos garante o foco no essencial: a paz social imprescindível para que a RTP se concentre em ultrapassar, com o contributo e empenho de todos, os desafios que tem de enfrentar".

O acordo culmina cinco meses de negociações, em que o SJ, em conjunto com os restantes sindicatos representativos dos trabalhadores, começou por apresentar à administração da RTP um caderno reivindicativo no qual fez uma proposta de atualização salarial de 8,5%, com um valor mínimo de 100 euros.

"A essa proposta, o CA [Conselho de Administração] da RTP contrapôs um aumento salarial unitário para todos os trabalhadores de 35 euros em cada um dos níveis salariais, que foi rejeitada pelos sindicatos", referiu o SJ em comunicado na semana passada, considerando que com o acordo que agora foi possível alcançar a maior parte dos seus associados "fica salvaguardada com este aumento".

"O SJ considera que a maioria dos seus associados fica salvaguardada com este aumento, que é assinalável e de enorme importância para o aumento da liquidez mensal dos trabalhadores do serviço público".

O sindicato assinalou ainda que todas as componentes salariais que dependem percentualmente do salário base "vão ser positivamente influenciadas por este aumento", dando como exemplo o caso dos subsídios "de isenção de horário".

A par do incremento salarial, o acordo alcançado contempla um aumento dos dias de férias para os 24 dias úteis e o pagamento de um segundo subsídio de refeição ao fim de 11 horas de trabalho.

O princípio de acordo prevê ainda que no arranque do ano de 2024 representantes dos trabalhadores e da empresa negoceiem questões relacionadas com o aumento do subsídio de refeição; equidade no mapa de deslocações - revisão do subsídio de deslocação e das ajudas de custo -, aumento dos subsídios de sábado e de domingo e aumento de mais um dia para apoio a familiares ascendentes.