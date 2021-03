Administração da Sonae propõe dividendo de 0,0486 euros por ação

O lucro da Sonae caiu no ano passado 57,2%, face a 2019, para 71 milhões de euros, "impactado pela pandemia", com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos.

"Tendo em vista os resultados líquidos do exercício de 2020, e de acordo com a nossa política de dividendos, o Conselho de Administração irá propor à assembleia-geral anual de acionistas o pagamento de um dividendo de 0,0486 euros por ação, 5% acima do dividendo distribuído no último ano", refere o grupo liderado por Cláudia Azevedo, no comunicado de resultados do ano passado.

"Este dividendo corresponde a um `dividend yield` de 7,4%, com base na cotação de fecho de 31 de dezembro de 2020 (que se situou em 0,66 euros), e a um `payout ratio` de 85% do resultado direto consolidado atribuível aos acionistas da Sonae", acrescenta, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios consolidado da Sonae subiu 6,1% em termos homólogos para 6.827 milhões de euros, "devido sobretudo ao contributo positivo da Sonae MC e da Worten", refere o grupo.

No quarto trimestre, "e apesar das várias restrições implementadas pelas autoridades nacionais, o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 6,6%" para 1.919 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 9,2% para 631 milhões de euros.

O EBITDA subjacente registou "593 milhões de euros, apenas 1% abaixo de 2019", acrescenta.