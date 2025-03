Administração dos CTT vai propor dividendo de 17 cêntimos por ação

De acordo com os CTT, a administração liderada por João Bento vai propor à assembleia-geral anual o pagamento de um dividendo de 17 cêntimos por ação, sendo que esta "proposta representa um rendimento de dividendos de 3,1% e um rácio de distribuição de 52%".

A mesma está "sujeita a um conjunto de condições, nomeadamente condições de mercado, situação financeira e patrimonial dos CTT, bem como termos e condições legais e regularmente aplicáveis", lê-se no comunicado dos resultados dos Correios de Portugal.

O Conselho de Administração vai também propor aos acionistas, "no âmbito do programa de recompra de ações iniciado em 2024 e que está a esta data a decorrer, o cancelamento de até 8.500.000 ações representativas de até 6,1% do capital social já adquirido, ou a serem adquiridas no âmbito do programa de recompra de ações, bem como reservas relacionadas".

O resultado líquido dos CTT caiu 24,7% no ano passado, face a 2023, para 45,5 milhões de euros.