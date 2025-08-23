Administração Trump trava construção de parque eólico offshore 80% concluído

por Lusa

A Administração norte-americana ordenou na sexta-feira a paralisação das obras de um imenso projeto de parque eólico offshore na costa nordeste, apesar de já estar 80% concluído.

VER MAIS

Esta é a última de uma série de travagens impostas a projetos de energia eólica pela Administração de Donald Trump, que declarou esta quinta-feira que "o vento não funciona".

O projeto Revolution Wind, cuja construção começou no ano passado depois de receber todas as autorizações necessárias, estava a ser construído para abastecer mais de 350.000 residências no estado de Rhode Island, de acordo com a construtora, a empresa dinamarquesa de energia renovável Orsted.

Matthew Giacona, diretor do Bureau of Ocean Energy Management (BOEM, agência governamental para a gestão da energia oceânica), publicou uma carta na sexta-feira com a ordem de "suspensão de todas as atividades em curso" pelo projeto, para permitir uma revisão do mesmo.

"O BOEM procura responder a preocupações relativas à proteção dos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos", de acordo com a carta, que não deu outros detalhes.

"Não podem retomar as atividades até que o BOEM" conclua a sua análise, acrescenta a missiva do gabinete.

A Orsted indicou num comunicado que a empresa "está a avaliar todas as opções para resolver a questão rapidamente", incluindo o recurso a "possíveis procedimentos legais".

O parque eólico está 80% concluído, com 45 das 65 turbinas previstas já instaladas, de acordo com a empresa, que espera concluir o projeto até ao final do próximo ano.

Pouco depois de regressar à Casa Branca em janeiro, Donald Trump assinou uma série de decretos que puseram um fim à energia eólica. Entre as medidas anunciadas, impôs um congelamento das licenças de exploração e dos empréstimos federais destinados a todos os projetos eólicos, marítimos ou terrestres.

"Não vamos fazer o golpe da energia eólica", declarou Trump em janeiro, explicando que as turbinas são "feias", "estragam a paisagem" e "matam as baleias".

A Orsted, líder no desenvolvimento de energia eólica offshore, anunciou na segunda-feira que precisaria de levantar 60 mil milhões de coroas (8,04 mil milhões de euros) através de uma emissão de dívida privada, para fazer face às consequências das decisões norte-americanas, que congelaram os projetos de parques eólicos.

O Empire Wind, outro gigantesco projeto eólico offshore ao largo da costa de Nova Iorque, construído pela norueguesa Equinor, foi temporariamente suspenso pela Administração Trump em meados de abril.

Tópicos
PUB
PUB