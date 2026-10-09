Administradores hospitalares preocupados com corte na Saúde

Vários especialistas consideram a redução do orçamento da Saúde, natural, por causa do fim dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas os administradores hospitalares, por exemplo, estão preocupados.Xavier Barreto lembra que os custos do trabalho dos hospitais continuam a aumentar e que o Serviço Nacional de Saúde está a ser chamado a produzir mais consultas, mais cirurgias e tratamentos.Tal como em anos anteriores, o Governo faz a “manta” da Saúde curta, para depois, ao longo do ano, “fazer injeções extraordinárias de capital”, refere Xavier Barreto.Se o financiamento não acompanhar a atividade, os hospitais podem voltar a acumular défice e dividas a fornecedores, sendo que o endividamento do setor da Saúde pode agravar-se.Os cortes mais sensíveis estão na aquisição de bens e serviços, que inclui os medicamentos e os meios complementares de diagnostico.