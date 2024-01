A ADSE vai assumir as despesas de saúde de 226 mil trabalhadores das autarquias. Representa um encargo de 60 milhões de euros para o subsistema de saúde da Função Pública.

Segundo o jornal Público, é a despesa com os 141 mil trabalhadores das autarquias e 85 mil familiares que passa para a alçada da ADSE. São quase 15 por cento dos titulares deste subsistema de saúde e cerca de 23 por cento dos familiares.



Os sindicatos defendem que este incremento de despesa deveria ser pago pelo Estado e não pelos restantes beneficiários da ADSE já que foi decisão do Governo libertar as autarquias locais desta despesa.