Aero Díli altera operações devido a aumento do preço de combustível

"Não podemos continuar assim. Só o `jet [fuel`, combustível da aviação] subiu quase 100% em relação ao preço anterior. Eu decidi fechar provisoriamente a rota para Oecussi, porque não há muitos passageiros, apenas 20 ou 30", afirmou à Lusa Lourenço Oliveira.

O diretor-executivo explicou também que, no caso de Singapura, decidiu reduzir as ligações para apenas um voo por semana, porque o número de passageiros não justifica a manutenção de duas ligações semanais.

Questionado sobre o preço dos bilhetes, o diretor-executivo da companhia aérea de bandeira timorense disse que os preços dos bilhetes vão ter de aumentar.

"O jet está a subir, o bilhete também vai ser mais caro e as pessoas não vão viajar", lamentou.

Israel e os Estados Unidos lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Um dos impactos imediatos do conflito no Irão em Timor-Leste foi o aumento dos preços dos combustíveis.

Os dois fornecedores de combustíveis em Timor-Leste - a Pertamina Internasional Timor e o grupo ETO - garantiram ter reservas asseguradas para os próximos meses, mas no início da semana o preço dos combustíveis aumentou no país.