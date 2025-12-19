Aeroporto de Faro vai atingir recorde de 10 milhões de passageiros em 2025

A ANA -- Aeroportos de Portugal, empresa que faz a gestão do aeroporto, informou, em comunicado, que "no ano em que comemora 60 anos, o Aeroporto Gago Coutinho regista 10 milhões de passageiros", um crescimento de 6% face a 2024.

Segundo a nota, em 2025 foi "reforçada de forma significativa a conectividade internacional" deste aeroporto com a abertura de seis novas rotas - Newark [Estados Unidos da América] com a United Airlines, Helsínquia (Finlândia) com a Finnair, Reykjavik (Islândia) com a Play, Funchal com a TAP, Riga (Letónia) com a Air Baltic e Cracóvia (Polónia) com a Ryanair - e nove novas operações.

De acordo com a ANA, quatro novas companhias aéreas juntaram-se à operação regular, elevando para 33 o número total de transportadoras presentes em Faro, estando atualmente o aeroporto ligado a 22 países e 77 destinos.

O Reino Unido mantém-se como o principal mercado, representando 46% do tráfego total, seguido da Alemanha, Irlanda, França e Países Baixos.

Segundo a empresa que assegura a gestão do Aeroporto Gago Coutinho, o inverno 2024/25 foi o melhor de sempre, com "um crescimento assinalável que contribui para a redução da sazonabilidade", tendo, entre 2015 e 2025, mais do que duplicado o tráfego no inverno.

"Este resultado reflete a confiança dos passageiros, parceiros, comunidade e companhias aéreas, assim como o empenho das nossas equipas. Continuaremos a investir para ligar o Algarve ao mundo com uma ambiciosa estratégia de sustentabilidade para garantir que o futuro seja tão promissor quanto este presente", afirmou o presidente executivo (CEO) da ANA/Vinci Airports, Thierry Ligonnière, citado no comunicado.

A ANA, que é responsável pela gestão de 10 aeroportos em Portugal, passou a fazer parte da rede VINCI Airports, em setembro de 2013, que gere o desenvolvimento e a operação de mais de 70 aeroportos localizados em 14 países.

O Aeroporto Internacional de Faro - Gago Coutinho foi inaugurado em 11 de julho de 1965 e desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento económico do Algarve.