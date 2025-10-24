Economia
Aeroporto de Lisboa palco de protestos contra desvalorização da carreira dos polícias
O Aeroporto de Lisboa foi, na noite de quinta-feira, palco de protesto do Sindicato Nacional da Polícia, numa chamada de atenção ao Governo para as condições da profissão.
Em protesto contra os baixos salários, a falta de valorização da carreira policial, a ausência de revisão legal, a falta de candidatos à profissão e a negligência do Governo em incluir medidas para o setor no Orçamento do Estado para 2026. Foram estas reivindicações dos polícias no terceiro de quatro dias de ações.O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) convocou, no início do mês de outubro, ações de protesto durante quatro dias em Lisboa, entre os dias 21 a 24 deste mês, nas principais gares aeroportuárias, ferroviárias e rodoviárias do país.
De acordo com o sindicato, a desvalorização constante da carreira tem tido consequências "diretas e alarmantes", nomeadamente no número de polícias o ativo e no número de candidatos à profissão.
De acordo com o sindicato, a desvalorização constante da carreira tem tido consequências "diretas e alarmantes", nomeadamente no número de polícias o ativo e no número de candidatos à profissão.
Tópicos