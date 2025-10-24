Em direto
Aeroporto de Lisboa palco de protestos contra desvalorização da carreira dos polícias

O Aeroporto de Lisboa foi, na noite de quinta-feira, palco de protesto do Sindicato Nacional da Polícia, numa chamada de atenção ao Governo para as condições da profissão.

Em protesto contra os baixos salários, a falta de valorização da carreira policial, a ausência de revisão legal, a falta de candidatos à profissão e a negligência do Governo em incluir medidas para o setor no Orçamento do Estado para 2026. Foram estas reivindicações dos polícias no terceiro de quatro dias de ações.
O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) convocou, no início do mês de outubro, ações de protesto durante quatro dias em Lisboa, entre os dias 21 a 24 deste mês, nas principais gares aeroportuárias, ferroviárias e rodoviárias do país.

De acordo com o sindicato, a desvalorização constante da carreira tem tido consequências "diretas e alarmantes", nomeadamente no número de polícias o ativo e no número de candidatos à profissão.
