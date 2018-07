Aeroporto de Lisboa poderá ter 48 movimentos por hora, mais 10 que hoje, em 2020

Lusa30 Jul, 2018, 14:19 / atualizado em 30 Jul, 2018, 14:19 | Economia

No final de uma visita ao centro de controlo da NAV, responsável pela navegação aérea, Pedro Marques referiu que as simulações feitas mostraram que poderá haver 72 movimentos por hora quando o esperado aeroporto do Montijo estiver operacional, mas que "pode ser antecipado o sistema `point merge` para 2020 no caso do aeroporto Humberto Delgado".

Segue-se agora o trabalho com a gestora dos aeroportos, a ANA, para "acelerar a disponibilização das condições físicas" e "se tudo se puder, assim, conjugar, a parte da navegação aérea permite aumentar a capacidade de movimentos bem para lá dos 40 movimentos por hora já no ano de 2020", segundo o ministro, que precisou que se poderá aumentar da média atual de 38 movimentos para 48.