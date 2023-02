Aeroporto de Munique cancela voos de sexta-feira devido a uma greve

"Devido à greve (...) nenhum voo regular terá lugar entre as 00:00 da próxima sexta-feira e as 01:00 de sábado", indicou em comunicado, citado pela AFP, a empresa que gere o aeroporto, precisando que mais de 700 partidas e chegadas seriam afetadas.

Apenas alguns voos "especiais" serão operados, como "voos humanitários, médicos, técnicos", ou aqueles que transportam participantes da Conferência de Segurança de Munique, um evento diplomático que reúne dirigentes internacionais e que decorre entre sexta-feira e domingo.

Os trabalhadores de sete dos mais importantes aeroportos alemães foram chamados a participar numa greve convocada pelo sindicato Verdi, num contexto de negociações salariais tensas.

O aeroporto de Frankfurt, o maior do país, avisou que o movimento será "consideravelmente afetado" e aconselhou os passageiros a evitarem deslocações para o local.

Os outros aeroportos abrangidos pela greve são os de Bremen, Dortmund, Hamburgo, Hanover, Munique e Estugarda.

Estas perturbações foram anunciadas no dia em que já foram registados problemas no movimento dos aeroportos de Munique e Frankfurt devido a uma falha no sistema informático da Lufthansa causada por trabalhos de construção.

Os trabalhadores reclamam melhores salários para compensar a perda do poder de compra associada à inflação elevada.

O sindicato Verdi organizou uma greve similar no mês passado no aeroporto de Berlim, levando ao cancelamento ou à reprogramação de cerca de 300 voos.