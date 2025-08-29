Aeroporto de Orly com 20% dos voos cancelados entre 15:30 e 23:30 devido a tempestade

Num comunicado divulgado pouco depois das 15:30, a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC) reportou interrupções na operação aérea, tanto nas partidas como nas chegadas, e instou os passageiros a contactar as companhias aéreas para obter detalhes sobre os seus voos.

Contactado pela AFP, o Grupo Aéroports de Paris (ADP) indicou que estava a aumentar "o número de funcionários disponíveis para auxiliar os viajantes", além de fornecer atualizações contínuas no local sobre a situação.

O grupo ADP afirmou ainda estar preparado para alargar o horário de funcionamento das lojas.

De acordo com o `site` Météo-France, parte da região de Paris está em alerta amarelo para tempestades até às 22:00.