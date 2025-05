Aeroporto do Porto. Dezenas de voos cancelados devido a nevoeiro e sistema inoperacional

O intenso nevoeiro impediu aterragens e descolagens, situação que foi agravada pelo facto de não estar operacional, temporariamente, o sistema de aterragem por instrumentos devido às obras em curso.







Segundo a Navegação Aérea, numa nota enviada à RTP este sábado, este sistema só estará em pleno funcionamento na primeira quinzena de junho.







Contactada a linha do aeroporto, a informação prestada à RTP é a de que a decisão foi tomada para garantir a segurança de todos os passageiros.

c/ Lusa

Nesse dia foram cancelados 40 voos com saída ou chegada do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Outros tiveram de ser desviados para outros aeroportos.Na segunda-feira, a NAV explicou quenaquele dia, o que se voltou a verificar na sexta-feira.A NAV disse ainda que a situação no Aeroporto do Porto "foi comunicada atempadamente a todos os operadores aéreos e enquadra-se no planeamento habitual para este tipo de intervenções".