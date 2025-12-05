Aeroporto escocês de Edimburgo suspende voos devido a problema informático

O aeroporto, o de maior tráfego na Escócia (norte do Reino Unido), informou na sua conta na rede social X que equipas estão a trabalhar no problema para tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível.

O aeroporto avisa os passageiros para que entrem em contacto com as respetivas companhias aéreas para obter informações sobre o estado dos seus voos.

O aeroporto, onde operam quarenta companhias aéreas, é o sexto mais movimentado do Reino Unido e mais de 15,7 milhões de pessoas utilizaram este terminal aéreo no ano passado.