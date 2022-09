Aeroporto. Montenegro apoia avaliação ambiental estratégica no Montijo e Alcochete

Luís Montenegro apoia uma avaliação ambiental estratégica no Montijo e em Alcochete para a construção de um novo aeroporto de Lisboa. A solução do PSD foi transmitida por carta enviada ao primeiro-ministro. António Costa reúne-se sexta-feira com Luís Montenegro e o ministro das Infraestruturas em São Bento.