Aeroporto, ponte sobre o Tejo, linhas de comboio. O que o Governo anunciou?

Foto: António Antunes - RTP

O Governo deu ordem para descolar e anunciou que o novo aeroporto será construído no antigo campo de tiro de Alcochete. É uma área do tamanho de 400 campos de futebol e era a solução preferencial que tinha sido apontada pela Comissão Técnica Independente, estrutura que analisou as várias localizações possíveis para a nova infraestrutura.