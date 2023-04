Aeroporto único é melhor para "funcionamento e gestão", mas decisão ainda não está tomada

, resumiu.Entrevistada no 360 da RTP3 no dia em que a comissão técnica apresentou uma lista de nove opções possíveis para o futuro aeroporto de Lisboa, a responsável afirmou esperar que seja possível fazer apenas uma recomendação estratégica (com um ou mais aeroportos) no final dos trabalhos.

"Achamos que do ponto de vista de funcionamento e gestão do aeroporto, é melhor se ele for único. Mas temos outras condições e outras circunstâncias para ter em conta. Portanto, neste momento ainda não está decidido se favorecemos mais a solução de aeroporto único", vincou.







"Estamos muito inclinados para ser uma solução que tenha flexibilidade e que tenha capacidade de expansão a longo prazo. E que constitua um tipo de cidade aeroportuária, uma cidade não residencial, mas uma cidade do ponto de vista industrial”, assumiu ainda.

Lista mais longa do que esperado



Maria do Rosário Partidário reconhece que o Governo tem demorado a disponibilizar as verbas de que a comissão necessita para fazer os estudos e, assume.Tendo em conta este atraso, a responsável admite que esta demora poderá comprometer os trabalhos da comissão, que deverá apresentar um resultado concreto até ao fim de 2023.

"Estamos no final de abril. Se nós chegarmos a junho ou a julho e não tivermos estudos, vai ser difícil fazer a avaliação, não é?", alertou.





A responsável reconheceu, no entanto, que a comissão irá dar prioridade a soluções mais flexíveis.