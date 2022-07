Aeroportos franceses afetados por greves hoje e no fim de semana

As greves, que acontecem num contexto de inflação elevada e de forte retoma do tráfego, na sequência da pandemia de covid-19, vão obrigar hoje ao cancelamento de cerca de 17% dos voos com partida ou chegada ao aeroporto Charles-de-Gaulle (CDG), de acordo com a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC).

Os cancelamentos preventivos, que representam 10% dos movimentos de aviões hoje no CDG, foram solicitados pela administração como medida de segurança devido à greve dos bombeiros por aumentos salariais, obrigando ao encerramento de parte das pistas do principal aeroporto francês.

Além disso, hoje e durante todo o fim de semana, os trabalhadores das plataformas aeroportuárias parisienses estão a ser chamados por um grupo intersindical para se juntarem a uma greve multissetorial.

A greve, com comícios planeados para hoje fora do terminal 2E do CDG e do terminal 4 do aeroporto de Orly, é suscetível de abrandar o fluxo de passageiros que se aproximam das instalações e nos pontos de controlo de rastreio. A separação da bagagem também pode ser afetada.

Os sindicatos também apresentaram um aviso de greve até segunda-feira no aeroporto de Marselha-Provença, mas não estão previstos quaisquer cancelamentos ou atrasos, uma vez que o pessoal tinha sido requisitado por ordem do município.

A época alta de verão, que começa no fim de semana de 09 e 10 de julho em França, está a tornar-se muito difícil de gerir pela indústria aeronáutica europeia: além das greves, o setor está a lutar para recuperar a eficiência devido a um desajustamento entre a elevada procura e os níveis de pessoal ainda demasiado baixos em alguns aeroportos e transportadoras.