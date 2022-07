Aeroportos. Situação "mais calma" em Lisboa e no Porto

As restrições nos aeroportos continuam, mas no Aeroporto de Lisboa a situação "está mais calma", estando previstos apenas os cancelamentos de 18 ligações para esta quarta-feira - todas da TAP. Já no Aeroporto do Porto é "uma manhã normal", embora já tenham sido cancelados três voos.