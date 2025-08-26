Afastamento da governadora da Reserva Federal dos EUA provocou quedas bolsistas

O anúncio de Trump ocorreu após o fecho da sessão de segunda-feira em Wall Street, Nova Iorque, onde os índices de referência reverteram parte dos ganhos da semana passada, devido à esperança de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana.

Donald Trump afirmou numa mensagem publicada na segunda-feira, através das redes sociais, que afastou Lisa Cook devido a alegações de uma suposta "fraude" relacionada com hipotecas imobiliárias.

Segundo a agência de notícias Associated Press, tratou-se de uma medida sem precedentes que marcou o agravamento das posições do Presidente dos Estados Unidos no sentido de exercer um maior controlo da Reserva Federal.

"A decisão de Trump de destituir a governadora da Reserva Federal abalou a confiança na instituição que sustenta o sistema financeiro mundial", disse à Associated Press Nigel Green, da consultora financeira deVere Group.

"Os investidores estão a reagir porque a independência do banco central é crucial para a estabilidade do mercado, e qualquer sinal de condicionamento político faz `soar os alarmes` em todo o lado", acrescentou.

Além de abalar os mercados financeiros, é provável que o assunto venha a desencadear uma extensa batalha judicial entre a Presidência dos Estados Unidos e Lisa Cook.

Na noite de segunda-feira, Lisa Cook criticou diretamente a Presidência norte-americana.

"O Presidente (Donald) Trump pretendia despedir-me `por justa causa`, quando não há justa causa prevista na lei, e não tem autoridade para o fazer", disse através de comunicado, acrescentando que não se vai demitir.

Cook foi nomeada para a Reserva Federal pelo então Presidente Joe Biden em 2022.

Na altura, a nomeação foi contestada pela maioria dos senadores republicanos, e foi aprovada por 50 votos a 50, tendo o empate sido desfeito pela então vice-presidente Kamala Harris.

Hoje, no início da sessão europeia, o DAX perdeu 0,9% para 24.065,00, enquanto o CAC 40 em Paris caiu 2,1% para 7.678,79.

O TFSE 100 britânico recuou 0,7% para os 9.262,22 pontos.

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o índice PSI (Portuguese Stock Index) a cair 0,45%, para os 7.881,43 pontos.

O futuro do S&P 500 perdeu 0,3%, enquanto o do Dow Jones Industrial Average perdeu 0,4%.

Na sessão asiática, a maioria dos índices de referência caiu.

O índice de referência japonês Nikkei 225 caiu quase 1,0%, encerrando nos 42.394,40.

O S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,4% para os 8.935,60 pontos e o Kospi da Coreia do Sul perdeu 1,0% para os 3.177,82 pontos.

O Hang Seng de a Região Administrativa Especial de Hong Kong recuou 1,1% para os 25.550,41, enquanto o Shanghai Composite, República Popular da China, recuou 0,4% para 3.868,38 pontos.