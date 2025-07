AFC desembolsa 85 milhões de euros para melhorar rede rodoviária de Angola

"A AFC concluiu e desembolsou 75 milhões de euros de uma linha de crédito soberana de 85 milhões de euros ao Governo de Angola, através do Ministério das Finanças, para apoiar a construção de 186 pontes prioritárias e melhorias críticas na rede rodoviária nacional", anunciou a entidade num comunicado enviado à Lusa.

O projeto, acrescenta-se no comunicado, "faz parte do Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola (2023-2027), e visa reduzir os custos de transporte, facilitar o acesso aos mercados para os produtores agrícolas e criar aproximadamente 900 empregos diretos, ao mesmo tempo que reforça a resiliência, a eficiência e a inclusão do sistema de transportes de Angola".

O desembolso faz parte do pacote de financiamento de 381,5 milhões de euros já anunciado, que engloba instituições internacionais e tem a construtora portuguesa Conduril como principal empreiteira dos trabalhos rodoviários e a norte-americana Acrow como fornecedora da ponte.

"Estamos orgulhosos de avançar com este investimento catalisador que irá ligar regiões carenciadas, reforçar o comércio regional e melhorar a qualidade de vida de milhões de angolanos", disse o presidente da AFC, Samaila Zubairu, citado no comunicado, no qual salienta "a capacidade única da AFC para estruturar e financiar projetos de infraestruturas de impacto que respondem a prioridades nacionais críticas e aceleram a transformação económica".

Angola, que se tornou acionista soberano da AFC em junho, é o segundo país lusófono, a seguir a Cabo Verde, acionista desta entidade destinada a financiar investimentos em infraestruturas no continente.

No início deste ano, o Fundo Soberano de Angola também fez um investimento de capital de 25 milhões de dólares na AFC, refletindo "uma estratégia nacional coesa para promover a agenda de desenvolvimento industrial e de infraestruturas de Angola através de uma estreita colaboração com a AFC", anunciou no mês passado.

A AFC e Angola têm uma forte história de colaboração ao longo dos anos, exemplificada por iniciativas como o projeto do Corredor do Lobito, no qual a AFC atua como principal promotora, ao lado de outros parceiros.

"Esta rede de transporte multinacional transformadora que liga Angola, Zâmbia e a República Democrática do Congo tem o potencial de abrir novas oportunidades industriais e de cadeia de valor em setores-chave, incluindo mineração, agricultura, energia e turismo", realçou a instituição financeira então.

A AFC foi criada em 2007 para fomentar investimentos em infraestruturas e indústria no continente africano, juntando conhecimentos especializados do setor com um foco em consultoria financeira e técnica, estruturação de projetos, desenvolvimento de projetos e capital de risco para responder às necessidades de desenvolvimento de infraestruturas e impulsionar o crescimento económico sustentável em África.

A AFC tem 45 países membros e investiu mais de 15 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros) em 36 países africanos desde a sua criação.