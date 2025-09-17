África quer duplicar I&D no continente para gerar 59 mil milhões de euros por ano

"O ARIH vai catalisar a soberania tecnológica, o comércio intra-africano, o crescimento sustentável e a transformação estrutural das economias africanas, promovendo a investigação científica, a inovação e a comercialização de tecnologias desenvolvidas localmente", lê-se num comunicado do Afreximbank enviado à Lusa no final da Feira Comercial Intra-Africana (IATF2025), que decorreu em Argel.

O objetivo, aponta-se ainda no texto, é "acelerar o comércio intra-africano e a transformação estrutural, explorando as ligações orgânicas entre o meio académico, a indústria e os decisores políticos através de inovações que possam ser feitas em grande escala".

O Centro, que foi criado em janeiro sob a alçada do Afreximbank, pretende "duplicar as despesas em Investigação & Desenvolvimento (I&D) para desbloquear benefícios económicos" e contrariar o "fraco desempenho do continente em termos de resultados de investigação".

"A criação do ARIH é um momento crucial para o ecossistema científico e tecnológico de África; sinaliza o compromisso do Afreximbank em tirar partido do talento local africano e transformar o capital intelectual de África em competitividade industrial, expansão comercial e desenvolvimento sustentável", afirmou o economista-chefe do Afreximbank, Yemi Kale.

O também diretor-geral do departamento de investigação deste banco de financiamento do comércio em África vincou que o continente contribui com menos de 3% da produção global de investigação, apesar dos desafios urgentes que enfrenta.

"A nossa visão é que o ARIH seja uma plataforma transformadora que procure converter o capital intelectual em competitividade industrial e crescimento impulsionado pelo comércio, reconhecendo que uma duplicação das despesas em I&D em África para 1% do PIB poderia gerar até 70 mil milhões de dólares anualmente", afirmou.

Na IATF 2025, o ARIH entregou 12 prémios a projetos de I&D em África e nas Caraíbas, selecionados entre os 200 projetos enviados por investigadores, académicos e cientistas que concorrem ao prémio.

Com a participação de mais de 112.000 visitantes de 132 países, a IATF 2025, que decorreu de 04 a 10 de Setembro, terminou com 48,3 mil milhões de dólares (40,7 mil milhões de euros) em acordos comerciais e de investimento assinados ao longo dos sete dias da exposição que recebeu 2.148 expositores.