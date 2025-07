Agência DBRS manteve o 'rating' de Portugal

A agência de notação financeira DBRS mantém o 'rating' de Portugal na classificação de "'A' de "elevado". Significa uma perspetiva estável para a notação financeira do país.

A nota foi confirmada na avaliação periódica do 'rating' esta sexta-feira.



O resultado era esperado depois de a agência ter melhorado a nota de Portugal em janeiro e colocado a perspetiva de avaliação em sentido "estável".



De acordo com a DBRS, espera-se que o crescimento económico e o equilíbrio orçamental superem a média da zona euro nos próximos dois anos.



Isto, apesar dos riscos associados à escalada do comércio global e às tensões geopolíticas.