Agência de Protecção do Ambiente dos EUA elimina I&D e despede milhares

O Gabinete de Investigação e Desenvolvimento desde há muito que fornece os fundamentos científicos para a missão da EPA de proteger o ambiente e a saúde humana.

Em maio, a EPA informou que vai mudar os seus esforços de investigação e conhecimento científico para ficarem mais focados em questões como ar e água.

Dirigentes da agência destacaram que a nova organização vai poupar cerca de 750 milhões de dólares.

O administrador da EPA, Lee Zeldin, adiantou, em comunicado, que as mudanças anunciadas na sexta-feira vão garantir que a agência "está mais bem equipada do que sempre para cumprir a sua missão central de proteger a saúde humana e o ambiente".

A EPA reconheceu que no início o processo vai eliminar milhares de empregos, no seguimento de uma decisão do Supremo Tribunal que abriu caminho para os planos de Donald Trump reduzir o número de funcionários públicos, apesar dos avisos de que serviços críticos vão ser perdidos e centenas de milhar de funcionários públicos despedidos.

O emprego total da EPA vai ser reduzido para 12.448 pessoas, uma redução de quase 23%, acima de 3.700 empregados, em relação a janeiro quando Trump tomou posse.