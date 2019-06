Agência do Ambiente está a atrasar construção da nova ponte sobre o Douro diz autarca

Lusa26 Jun, 2019, 08:00 | Economia

"A APA é aquela que nos está a levar a atrasar as questões da ponte com Gaia", avançou esta terça-feira, durante a Assembleia Municipal, o presidente da Câmara Municipal do Porto.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pelo deputado socialista Alfredo Fontinha, relativamente à viabilidade do projeto da travessia que vai unir os dois concelhos entre Oliveira do Douro, em Gaia, e a zona de Campanhã, avançou que os técnicos da APA "entendem que a ponte não deve ter a mesma quota relativamente ao rio do tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I".

"Isso quer obrigar a ponte a subir, do lado do Porto, não tem grande problema, é apenas altear, porque depois vamos fazer uma ligação à parte superior, agora vejam do lado de Gaia... do lado de Gaia, a ponte nunca mais acaba", frisou.

Durante a sessão da Assembleia, Rui Moreira anunciou que vai ter uma reunião com o autarca de Vila Nova de Gaia, mas que o município do Porto "só paga até metade da ponte".

"É um pouco estranho a convicção de que APA tem de que ali vai haver um dilúvio", disse, adiantando não entender as razões que levam os técnicos afirmar que o "tabuleiro da ponte tem de ser bastante superior" à ponte D. Luís I.

"Posso acreditar que possam haver grandes problemas, mas (...) nós temos que viver na normalidade e considerar que a normalidade é isso mesmo. Infelizmente vivemos num país pobre com vícios de país rico", concluiu.

As câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram a 12 de abril em 2018 a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro, um projeto inteiramente financiado pelas duas autarquias, num custo estimado de 12 milhões de euros.

A ponte D. António Francisco dos Santos recebeu o nome em homenagem ao bispo que morreu em setembro do ano passado.