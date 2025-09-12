Agência Fitch subiu a avaliação da dívida pública portuguesa

Tanto o primeiro-ministro como o presidente da República tinham já dado a entender esta subida.





Luís Montenegro apontou o país a ser olhado de fora com respeitabilidade e credibilidade. Marcelo Rebelo de Sousa fala numa decisão muito positiva.





A última agência a avaliar a dívida pública portuguesa tinha sido a Standard and Poor's, com uma subida a 29 de agosto, a segunda em seis meses.







"Esta decisão é mais uma conquista para Portugal e o reconhecimento do trabalho que está a ser feito pelo Governo, pelas famílias e empresas, no sentido de promover o crescimento da economia, garantir o equilíbrio das contas públicas e a redução sustentada da dívida pública", refere o Ministério das Finanças em comunicado.





O Governo diz que a Fitch assinala que Portugal é dos países que mais conseguiu reduzir a dívida pública, "mantendo uma política orçamental prudente e um crescimento robusto", alinhando com o Governo "num excedente orçamental para este ano".





"A redução do endividamento externo e as perspetivas para a economia portuguesa, com um crescimento superior à média da Zona Euro em 2026 e 2027, são também salientados de forma positiva pela entidade", refere o executivo.





O rating é determinante para a forma como o país é percecionado pelos investidores externos e para os custos do seu financiamento.