Agência Lusa e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) assinam acordo

O texto foi assinado pela diretora de Informação da agência noticiosa portuguesa, Luísa Meireles, e por Hélio Doyle, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, durante a cimeira luso-brasileira, hoje, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O objetivo é "reforçar e consolidar" as relações entre a Lusa e a EBC e "alargar a circulação de informação noticiosa de Portugal no Brasil, do Brasil em Portugal e destes dois países no mundo lusófono", estando prevista a troca de serviços, lê-se no texto.

A Lusa e a agência Brasil, integrada na EBC, pertencem à Aliança das Agências de Informação de Língua Portuguesa (ALP), juntamente com a ANGOP (Angola), Inforpress (Cabo Verde), AIM (Moçambique), ANG (Guiné-Bissau), STP-Press (São Tomé e Príncipe) e Tatoli (Timor-Leste).