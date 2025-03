"Agir de forma rápida e profissional", aconselha Presidente da AED Cluster Portugal para utilização dos 800 mil M€ da UE para reforçar a Defesa

O Presidente da AED Cluster Portugal vê na ativação da cláusula de escape nacional das regras do défice para o investimento em Defesa uma oportunidade que Portugal deve aproveitar para que a Defesa passe a ser, mas lembra que o nível de competição vai ser elevado.Mais, considera que no aproveitamento das verbas comunitárias, Portugal deve atuar de forma coordenada, ser ambicioso e diferenciador, "".A aposta na Defesa vai permitir às empresas capacitarem-se ainda mais para crescer, posicionarem-se de uma forma diferente na cadeia de valor eJosé Neves considera que atualmente as Forças Armadas portuguesas tem "", adianta mesmo que tem existido "" que é indiferente aos ciclos políticos.Adianta que a estratégia da indústria de Defesa não está dependente dos Governos, "" e por isso não espera que neste momento haja alterações.Para cumprir os 2 por cento do PIB em Defesa, considera que mais do que atingir esse objetivo o que é importante "". Ou seja, antes de começar a fazer compras lá fora é preciso auscultar a indústria portuguesa porque as empresas têm capacidade para criar novos produtos e responder com uma nova dinâmica.