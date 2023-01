Agricultores dão início a um mês de protestos por todo o país

Saturação é a palavra escolhida pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa.A gota de água, disse à Antena 1, foi a intenção de passar as direções regionais de Agricultura para as comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que no entender da Confederação é subverter todo o sistema e centralizar serviços de um setor que já estava descentralizado.Os agricultores queixam-se de um “máquina muito pesada”, com excesso de burocracia para quem quer pedir apoios. Saem, esta sexta-feira, à rua, em Mirandela no arranque de um mês inteiro de protestos.Uma das reivindicações diz respeito às verbas do PDR2020 que ficaram por atribuir. Mas já antes da passagem das direções regionais de agricultura para as CCDR, já existiam outros problemas.