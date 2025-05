Agricultores franceses voltam a manifestar-se

Foto: Abdul Saboor - Reuters

A partir desta segunda-feira, realizam um grande protesto, bloqueando várias estradas importantes nos arredores de Paris por tempo indeterminado.



A ação é motivada pela indignação face ao projeto de lei sobre as restrições agrícolas, que vai ser votado na quarta-feira.



O projeto é, na opinião dos agricultores, contrário às promessas feitas após as manifestações do ao passado.



Esta manifestação, que vai durar até quarta-feira, trará centenas de tratores à capital francesa, pelo que se antecipa graves perturbações no trânsito.