Águas do Centro Litoral estima aumento de consumo entre 5 e 10% na zona de Leiria

"Na zona de Leiria, a nossa previsão é a de um aumento de consumo entre 5 e 10%", declarou Alexandre Oliveira Tavares, referindo que a empresa concentrou o levantamento "na zona mais próxima ao Santuário de Fátima, aquilo que é a previsão de maior concentração de pessoas a sul de Coimbra".

Segundo o responsável da AdCL, essa estimativa compreende o "período entre 23 de julho e 15 de agosto".

"A nossa janela de observação foi antecipar a jornada e dar algum enquadramento posterior", adiantou.

A Águas do Centro Litoral tem a concessão, por um período de 30 anos, até 2045, da exploração e da gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal.

Esta é uma sociedade constituída em 2015 e participada pela Águas de Portugal, SGPS, SA e por 29 municípios distribuídos pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém.

O presidente do Conselho de Administração explicou que, desde março, a AdCL está mobilizada na preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) nesta região, "nomeadamente a capacidade de ter nas melhores condições de operação e aquilo que são as condições de resiliência do próprio sistema, nomeadamente na estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Fátima" e na estação elevatória da Cova da Iria.

Alexandre Oliveira Tavares adiantou que na semana passada visitou estas infraestruturas "para constatar `in loco` todo o sistema de limpeza, de redundância", esclarecendo que a empresa está a reforçar equipas para este período de utilização de saneamento.

O responsável da empresa observou que nas ETAR das Olhalvas e Coimbrão (concelho de Leiria) e de Porto de Mós "haverá impactos, mas não são impactos determinantes naquilo que são as condições de operação dos próprios sistemas".

"Mas estamos atentos", garantiu, acrescentando que, "do ponto de vista da gestão de férias de todos os trabalhadores, foram tidos em consideração o impacto e alguma mobilização para estes eventos".

A JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto em Lisboa, estando anunciada a deslocação do Papa Francisco ao Santuário de Fátima no dia 05.

Na Diocese de Leiria-Fátima, estão inscritos para a pré jornada (semana que antecede a JMJ) sete mil jovens estrangeiros. Já jovens desta diocese são 1.500, informou fonte desta entidade.